Александр Хацкевич: Самое главное – стабилизировать тот состав, который у нас был

Новости Беларуси. 4 июня состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Беларуси по футболу Александра Хацкевича. Встреча с журналистами была приурочена к предстоящему товарищескому матчу с командой России, который пройдет в Москве 7 июня.

Как отметил сам Хацкевич, особой принципиальности в поединке с восточными соседями он не видит. Это всего лишь очередной этап подготовки к игре с Испанией.

Александр Хацкевич, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

У нас есть информация по сборной России, они тоже объявили свой состав. В принципе, у них вся команда, все ребята, которые вызваны, играют в чемпионате России. Мы потихоньку тоже стараемся свою игру стабилизировать, так что практически вызваны те ребята, которые готовились к матчам с Македонией и Габоном. Пока экспериментов мы тоже никаких не проводим, потому что самое главное – стабилизировать тот состав, который у нас был.

Что касается последних новостей из стана сборной, то их несколько. Из-за травм не выйдут на поле в предстоящих матчах Верховцов и Баланович. Также не прибудет в расположение «националки» Ренан Брессан: натурализованный бразилец сам попросил Хацкевича не вызывать его в сборную по семейным обстоятельствам с положительным оттенком.

Диалог тренера и журналистов длился около часа, были затронуты и наболевшие вопросы о малой посещаемости матчей не только внутреннего первенства, но и игр национальной команды. Также у главкома спрашивали о разнице в уровне между сборниками-легионерами и футболистами из чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Хацкевич:

Я вам честно скажу, что чемпионат Беларуси, те игры, которые я видел, очень низкого уровня. По качеству футбола, по качеству исполнения.