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Крытый каток на Немиге с 13 июня переоборудуют под площадку для баскетбола «3 на 3»

03 июня 2015 17:18
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Новости Беларуси. Ледовые баталии остались в недавнем прошлом, настало время активного летнего отдыха. Крытый каток на Немиге переоборудуют под площадку для баскетбола.

Любителям и профессионалам этим летом есть, где отточить свое спортивное мастерство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже 13 июня у Дворца спорта откроют баскетбольную площадку в формате «три на три».

Это европейская версия уличного баскетбола, в которой игроки занимают только половину поля, а игра идет только на одно кольцо. В течение недели здесь установят необходимое спортивное оборудование.

Уже в августе «PalovaArena» примет молодежный чемпионат Европы по баскетболу в формате «три на три».

Андрей Паходня, организатор проекта «PalovaArena»:
Весь проект появился благодаря тому, что мы выиграли возможность принимать чемпионат Европы до 18 лет по баскетболу «3 на 3». В 2020 году планируется, что этот вид спорта будет олимпийским.

# Баскетбол

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