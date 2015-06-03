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В Минске прошла тренировка национальной сборной Беларуси по футболу в преддверии матчей с Россией и Испанией

03 июня 2015 17:30
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Новости Беларуси. 3 июня в Минске прошла первая тренировка национальной команды Беларуси в преддверие матчей с россиянами и испанцами.

В предварительный список футболистов, вызванных на этот сбор, главный тренер Александр Хацкевич включил 26 футболистов.

Игроки, которые выступают в чемпионате Беларуси, присоединятся к команде шестого июня, а уже на следующий день на арене «Химки» запланирован товарищеский матч против сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Антон Путило, игрок сборной Беларуси по футболу:
На любую игру, какая бы она ни была, нужно настраиваться, плюс это хорошая команда, интересно с ней сыграть. Поэтому будем настраиваться как на хорошую игру, на хорошую команду.

# Футбол Беларуси # Антон Путило

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