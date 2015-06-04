Спорт в генах. Семья чемпионов Марусенко: «Не парься, будь счастлив!»

Главный пункт режима дня - ежедневные тренировки. Добро пожаловать в настоящую семью чемпионов. Активный дух в семье Марусенко - в генах. Дедушки были мастерами спорта и преподавателями физкультуры. Сегодня каждый из пяти детей выбрал себе спортивную стихию. Счастливые родители признаются: главное наблюдать и развивать талант ребёнка.

Единственный сын Алексей в свои 12 - кандидат в мастера спорта по велокроссу BMX, трижды чемпион Беларуси, дважды - бронзовый России, Литвы и Латвии.

Одна из дочерей - талантливая шахматистка и недавно занялась фехтованием. Алёна - творческая душа. Музыка. Танцы. Да и спорт выбрала себе в тандеме с искусством - синхронное плавание.

Помогает отцу по хозяйству, замешивает бетон, владеет бензопилой и уже умеет ездить на эвакуаторе.

Старшие ответственны за младших: воспитывают и учатся друг у друга.

В квартире - урожай кубков и медалей. Не удивительно: когда в тебя верит такая команда - любая победа по плечу. А главный девиз семьи - «Не парься, будь счастлив!»