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«На последнем круге он шёл лишь пятым»: Евгений Королёк выиграл бронзу на II Европейских играх

27 июня 2019 19:33
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Новости Беларуси. Предлагаем виртуально посетить «Минск-Арену», а если точнее, то велодром. 27 июня здесь начали розыгрыш медалей трековики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велоспорт на треке мало того, что, как и гребля, медалеемкий вид, так и белорусы в нем имеют славные традиции. Думаю, никому не стоит объяснять кто такая Наталья Цилинская. Но и после нее у нас есть, кем гордиться – к примеру, Евгением Корольком, чемпионом мира. На велодроме работает наш корреспондент Ярослав Писаренко.

«На последнем круге он шёл лишь пятым»: Евгений Королёк выиграл бронзу на II Европейских играх-1

Ярослав Писаренко, СТВ:
В копилке белорусов есть медаль – бронза. Завоевал ее ожидаемо Евгений Королёк в своей коронной дисциплине – скрэтче. По ходу дистанции достаточно непросто было нашему спортсмену: на последнем круге он шел лишь пятым. Большая группа спортсменов к финишу подъезжала, и только рывок позволил Евгению взойти и тоге на пьедестал.

Инне Савенко немножко не повезло. В женской гонке она завоевала четвертое место. Буквально одного балла ей не хватило для того, чтобы взойти на пьедестал. Но результат она показала очень-очень достойный.

Подробности в видеоматериале.

# Европейские игры # Ярослав Писаренко # Евгений Королек # Инна Савенко # Фотофакт

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