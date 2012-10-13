Александр Глеб о поражении в матче с Испанией: Реально стыдно за такую игру

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу со счётом 0:4 проиграла действующим чемпионам мира и Европы – испанцам.

Главный тренер белорусской команды Георгий Кондратьев после матча признал, уровень футбольных сборных Испании и Беларуси не сопоставим. По словам тренера, команда Испании – лучшая команда, которую он видел на своем футбольном веку.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Я с ребятами разговаривал. Они говорят, как так можно играть в футбол – мы не представляем. Это лучшая команда, которую я на своём веку видел. Я видел Бразилию в70 году, в 82-м, но в такой футбол они не играли.

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске игрой своих подопечных остался доволен. Кроме того, наставник «красной фурии» отметил, что белорусской команде не хватало нескольких нужных игроков, в частности форварда Сергея Корниленко.

Висенте дель Боске, главный тренер сборной Испании:

Команда вступила в игру очень хорошо. Играла «в охотку», как мы это и запланировали. Что касается оформившего хет-трик Педро, то в последнее время он выступает действительно здорово – как в клубе, так и в сборной. Сегодня он показал агрессивный взрывной футбол. Сборная Беларуси? Мы превзошли соперника, не дали ему возможности показать свой футбол. Диктовали ход игры. Впрочем, стоит отметить, белорусы недосчитались всех лучших. Например, Сергея Корниленко.

Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб в послематчевом комментарии выразил негодование: за такую игру белорусской сборной стыдно перед болельщиками.

Александр Глеб, полузащитник сборной Беларуси:

Реально стыдно за такую игру. Какое может быть сочувствие, и так все ясно, зрители все видели. Не понимаю, что случилось с ребятами. Жалко, что Сашу Кульчия не вызвали. Он бы очень помог команде. Успел пообщаться с Фабрегасом. О футболе почти не говорили. Сами все понимаете. Сказал, что у нас холодно. Надеюсь, что болельщики хоть от игры Испании получили удовольствие. Просто стыдно!



В следующем туре во вторник, 16 октября сборная Беларуси на минском стадионе «Динамо» сыграет со сборной Грузии.

Поражение от испанцев должно стать сильным психологическим ударом, и в предстоящем матче со сборной Грузии 16 октября белорусы будут играть только на победу и постараются порадовать болельщиков атакующей игрой, подчеркнул главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев.