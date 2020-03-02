Александр Бут-Гусаим: «Динамо» должен стать как спортивным центром Минска, так и местом отдыха и развлечений

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийcкого стадиона «Динамо»:

Мой взгляд – это то, что стадион должен стать спортивным центром Минска. Мое видение – здесь, помимо спорта, также должны проходить концерты, развлекательные мероприятия, ярмарки разнообразные для того, чтобы эти площади, этот стадион использовался по максимуму. Привлечь сюда людей, молодые семьи, молодежь, чтобы не только спортивная часть, чтобы стадион стал своеобразным центром для отдыха, развлечений.