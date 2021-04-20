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АХЛ. Белорус Владислав Колячонок заработал первый бомбардирский балл в матче «Сиракьюз» – «Ютика»

20 апреля 2021 11:56
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Новости Беларуси. Белорусский защитник Владислав Колячонок набрал первый бомбардирский балл в Американской хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире участвуют фарм-клубы НХЛ.

АХЛ. Белорус Владислав Колячонок заработал первый бомбардирский балл в матче «Сиракьюз» – «Ютика»-1

Ночью 20 апреля «Сиракьюз» при родных трибунах крупно обыграл «Ютику» – 6:2. К третьей шайбе команды приложил руку Владислав Колячонок. Он отдал результативную передачу, играя в большинстве. Также Владислав завершил встречу при показателе полезности +1. Всего в АХЛ он сыграл в пяти матчах. Следующую встречу команда белоруса проведет в четверг, 22 апреля.

# Хоккей Беларуси # Владислав Колячонок # Фотофакт

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