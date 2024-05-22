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3 белоруски вышли в полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по борьбе

22 мая 2024 14:13
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Удачно начали выступления на молодежном чемпионате Европы по борьбе девушки. Три представительницы нашей страны вышли в полуфиналы своих весовых категорий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 белоруски вышли в полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по борьбе-1

В вечерней сессии они сразятся за титульный раунд. На ковер выйдут Наталья Варакина, Александра Булова, Алеся Гетманова. Александра Козлова сохраняет шансы на утешительный поединок.

3 белоруски вышли в полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по борьбе-4

Также вечером борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов поспорит за золото континентального первенства в весовой категории до 97 килограммов. Соперником белоруса будет россиянин Магомед Муртазалиев.

# Борьба

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