3 белоруски вышли в полуфиналы молодёжного чемпионата Европы по борьбе

Удачно начали выступления на молодежном чемпионате Европы по борьбе девушки. Три представительницы нашей страны вышли в полуфиналы своих весовых категорий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Удачно начали выступления на молодежном чемпионате Европы по борьбе девушки. Три представительницы нашей страны вышли в полуфиналы своих весовых категорий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В вечерней сессии они сразятся за титульный раунд. На ковер выйдут Наталья Варакина, Александра Булова, Алеся Гетманова. Александра Козлова сохраняет шансы на утешительный поединок.
Также вечером борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов поспорит за золото континентального первенства в весовой категории до 97 килограммов. Соперником белоруса будет россиянин Магомед Муртазалиев.