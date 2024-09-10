88 юных боксёров поспорят за медали на турнире «Олимпийские дни молодёжи»

Сильнейшие боксеры до 18 лет в спорткомплексе «Стайки» борются за награды турнира «Олимпийские дни молодежи». Ребята прошли многоступенчатый отбор, и теперь победители городских, а также областных соревнований представляют свои регионы на этом старте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе первых двух дней традиционно значатся квалификационные поединки. Тренерский штаб сборной Беларуси пристально наблюдает за участниками. В 13 весовых категориях выступают 70 парней, а 18 девушек оспаривают пять комплектов наград. По итогам Олимпийских дней молодежи будет сформирована сборная, которая отправится на юниорский чемпионат мира в Черногорию.

Виталий Бондаренко, старший тренер Национальный команды Беларуси по боксу: Наша задача выявить сильнейших и оставить их в дальнейшем уже на взрослый бокс. Конкуренция всегда есть в этом возрасте. Могу точно сказать, что есть хорошие ребята, которые могут себя проявить на этом первенстве. Поэтому будем от них ждать медалей и успешного выступления.

Вадим Болбас, секретарь турнира:

Ребята показывают свою силу воли, характер и целеустремленность к дальнейшим результатам. В некоторых весовых категориях все настолько непредсказуемо и может решиться в долю секунды.

В 13 сентября состоятся полуфинальные встречи, а в субботу станут известны победители и призеры соревнований.