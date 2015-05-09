8 мая, в канун Великой Победы, в Минске чествовали спортсменов-ветеранов

Новости Беларуси. Наши спортсмены умеют держать марку и биться за свою страну до последнего не только на спортивной площадке, но и за её пределами. Их участие в Великой Отечественной войне — лишнее тому доказательство.

74 года назад наши спортсмены без лишних раздумий и колебаний сменили спортивную обувь на сапоги, форму на бушлаты, а спортивные площадки на пыльные окопы. Поэтому триумф Победы над фашизмом — это и триумф наших спортсменов. В момент начала самой кровопролитной войны в истории никто из них не думал о спортивной карьере — все взяли оружие и пошли защищать свою Родину. В Министерстве спорта и туризма в память о тех событиях было организовано чествование ветеранов-спортсменов. Многие из них и по сей день в строю и после завершения войны показывали очень хорошие результаты и в спорте.

Поздравили своих ветеранов и в Белорусском государственном университете физической культуры. Во времена войны студенты и преподаватели этого вуза показали, что защищать просторы родной страны для физкультурников и тренеров — дело первостепенной важности.

И по сей день в этом вузе есть традиция возложения цветов памяти погибшим на войне студентам и преподавателям. Во дворе, перед главным корпусом установлен монумент. И каждый год в канун годовщины Великой Победы он буквально усыпан цветами и венками — все это благодарность от нынешнего поколения за мирное небо над головой.

Не обошлось и без творческих подарков. Танцевальный коллектив «Мара» поздравил ветеранов самым ярким и близким для себя способом — танцем

В такой день обязанность каждого — почтить память наших соотечественников, отдавших многое, чтобы победить в этой страшной войне. В том числе и тех ветеранов, которые спортивным наградам предпочли другие, более весомые, сообщили в программе «СТВ-спорт».