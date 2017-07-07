7 июля в Минске представили логотип II Европейских игр и объявили конкурс на разработку талисмана

Новости Беларуси. В Минске представлен логотип вторых Европейских игр. Идея «Иди за мечтой» рождена из легенды о волшебном цветке папоротника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Считается, что у того, кто сумеет его найти в купальскую ночь, сбудутся все желания. Так и атлеты из всех уголков Европы соберутся в Минске летом 2019 года, шагая за своей мечтой, за своей победой.

7 же июля объявлен и конкурс на разработку талисмана игр.

Его условия – на сайтах Министерства информации и Национального олимпийского комитета.