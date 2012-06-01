Прямой эфир

ХК «Динамо-Минск»: Мезин и Корсо покинули команду

01 июня 2012 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 1 июня спортивный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игорь Матушкин в ходе встречи с журналистами рассказал о трансферных новостях.

Руководство «зубров» достигло принципиальной договоренности о подписании контракта еще на один сезон с нападающим Александром Кулаковым.

В то же время голкипер Андрей Мезин покидает стан «бело-голубых». Вратарь «Динамо» на протяжении трех сезонов внес значительный вклад в развитие и успехи команды.

Уходит из клуба и канадский нападающий Даниэль Корсо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# ХК Динамо-Минск # Игорь Матушкин

Другие новости рубрики

Все новости
30 мая 2012 13:18

На проспекте Дзержинского началось возведение гостиницы к чемпионату мира по хоккею-2014

30 мая 2012 06:25

Анна Шаревич, самая красивая чемпионка Беларуси по шахматам: Интеллект красит девушку, но логика у нас все равно женская

28 мая 2012 14:54

Олимпиада 2012 в Лондоне еще не началась, а Украина уже опозорилась