ХК «Динамо-Минск»: Мезин и Корсо покинули команду

Новости Беларуси. 1 июня спортивный директор хоккейного клуба «Динамо-Минск» Игорь Матушкин в ходе встречи с журналистами рассказал о трансферных новостях.

Руководство «зубров» достигло принципиальной договоренности о подписании контракта еще на один сезон с нападающим Александром Кулаковым.

В то же время голкипер Андрей Мезин покидает стан «бело-голубых». Вратарь «Динамо» на протяжении трех сезонов внес значительный вклад в развитие и успехи команды.

Уходит из клуба и канадский нападающий Даниэль Корсо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».