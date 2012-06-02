Эдуард Малофеев, легендарный белорусский футболист, отмечает 70-летие

Новости Беларуси. Прославленному советскому футболисту и легендарному белорусскому тренеру Эдуарду Малофееву сегодня исполнилось 70.

Он в свое время был лучшим бомбардиром. На высшем уровне чемпионата СССР провел 254 матча, забил 100 мячей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будучи футбольным тренером, Малофеев работал со многими командами Советского Союза, России и Беларуси, а также тренеровал национальные сборные. Именно под его руководством минское «Динамо» выиграло чемпионат СССР в 1982 году.

Заслуженного тренера СССР и БССР с юбилеем поздравил президент Александр Лукашенко.