«Очень мало международных турниров, это большая удача». В Ратомке проходит турнир по выездке

Новости Беларуси. В Ратомке проходит международный турнир по выездке. В стартовых листах значатся 65 сильнейших пар из России, Украины, Молдовы и Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо взрослых всадников, в споре за медали участвует и подрастающее поколение.

Кстати, на кону, кроме призов, международные рейтинговые очки, которые позволят тандемам получить квалификацию на предстоящий чемпионат Европы. Планируется, что континентальный форум пройдет в Германии в сентябре. Кроме того, на нашем старте можно заработать баллы, которые пойдут в актив при распределении олимпийских лицензий.

В первый соревновательный день были разыграны три комплекта наград. В программе юношеского командного приза победа досталась гостье из Санкт-Петербурга, Таисии Русаковой, и ее партнеру Хокусу Покусу. Лучшие из белорусов, Юлия Тищенко и конь Депозит, расположилась на четвертой позиции.

Таисия Русакова, победительница турнира (Россия):

База хорошая, большая, олимпийская. Я не смотрела на конкурентов до своего старта, потому что немножко рассредотачивается внимание. Конкуренты есть сильные.

Мария Русакова, тренер (Россия):

Из-за того, что в такой ситуации, пандемии, очень мало международных турниров, это большая удача и большой шанс. Нам нужны квалификационные баллы для отбора в сборную команду, для, мы надеемся, участия в чемпионате Европы, поэтому большое спасибо организаторам турнира за эту возможность. Нам нравится подход, все очень дисциплинированно, все очень исходя из реалий сегодняшнего дня, непростых таких дней, поэтому благодарны за то, что есть эта возможность.