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5 белорусских биатлонисток примут участие в спринте на заключительном этапе КМ в Тюмени

23 марта 2018 09:57
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Новости Беларуси. 23 марта белорусские биатлонистки стартуют в спринте на заключительном этапе КМ в Тюмени.  

В спринте на 7,5 км примут участие пять белорусок: Надежда Писарева (стартовый номер 6), Ирина Кривко (22), Надежда Скардино (38), Дарья Домрачева (50) и Динара Алимбекова (63). Особые надежды белорусские болельщики возлагают на Дарью Домрачеву.  

Сейчас Дарья с 641 баллом находится на третьем месте в общем зачете Кубка мира. На первом месте словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина с 727 баллами.  

«Здесь прошло мое детство. На этой земле я встала на лыжи», – прокомментировала свой приезд в Тюмень Домрачева Sportbox.ru.  

Спортсменка рассказала, что сразу после выступления в Тюмени, поедет в Норвегию к дочери.  

«Самые прекрасные эмоции – это, конечно, верхние ступеньки пьедестала» (подробнее здесь).  

# Биатлон # Дарья Домрачева # Надежда Писарева # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Анастасия Кузьмина

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