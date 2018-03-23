5 белорусских биатлонисток примут участие в спринте на заключительном этапе КМ в Тюмени

Новости Беларуси. 23 марта белорусские биатлонистки стартуют в спринте на заключительном этапе КМ в Тюмени.

В спринте на 7,5 км примут участие пять белорусок: Надежда Писарева (стартовый номер 6), Ирина Кривко (22), Надежда Скардино (38), Дарья Домрачева (50) и Динара Алимбекова (63). Особые надежды белорусские болельщики возлагают на Дарью Домрачеву.

Сейчас Дарья с 641 баллом находится на третьем месте в общем зачете Кубка мира. На первом месте словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина с 727 баллами.

«Здесь прошло мое детство. На этой земле я встала на лыжи», – прокомментировала свой приезд в Тюмень Домрачева Sportbox.ru.

Спортсменка рассказала, что сразу после выступления в Тюмени, поедет в Норвегию к дочери.