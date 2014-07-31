31 июля Виктория Азаренко отметит 25-летие на корте

Новости Беларуси. 31 июля день рождения отмечает Виктория Азаренко. В этом году главной звезде белорусского тенниса и 10 ракетке мирового рейтинга исполнилось 25!

За карьеру Виктория выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде и 6 в паре, дважды становилась чемпионкой Australian Open – в 2012 и 2013 году.

Кстати, после победы в Австралии 30 января 2012 года Азаренко впервые возглавила рейтинг WTA. Эта новость стала настоящим подарком для Беларуси: минчане наперебой поздравляли успешную соотечественницу, у теннисистов-юниоров появилась новая мечта - быть похожими на Викторию (см.видео).

Минчане:

Мы очень счастливы. Это волнительный момент. Это прекрасно, что она стала первой ракеткой мира. Поздравляем ее, желаем ей всех успехов, чтобы побольше было у нас таких побед и таких талантливых людей. И спасибо ей.

Теннисистка:

Азаренко – это игрок, с которого я бы очень хотела брать пример, потому что она великолепно играет. Я хотела бы ей подражать. Хотела бы в будущем быть как она. Моя мечта и стремление – быть такой, как она.

2012 вообще можно назвать, наверное, самым успешным годом в карьере Азаренко. В августе в Лондоне Виктория стала олимпийской чемпионкой в миксте (в паре с Максимом Мирным) и бронзовым призером в одиночном разряде.

На вершине мирового рейтинга провела 51 неделю, уступив место Сирене Уильямс.

К слову, Сирена, да впрочем обе сестры-Уильямс, принципиальные соперницы Виктории. В совокупности трижды в 2013 и 2014 они огорчали нашу соотечественницу.

В августе 2013 в Цинциннати Азаренко выиграла у Уильямс-младшей (это на данный момент последний, 17 по счету титул в ее карьере). А вот в сентябре Виктория проиграла обеим сестрам - в финале US Open Сирене и в первом же матче на турнире в Токио Винус. «Викторию» над Викторией Сирена праздновала и в январе 2014 в Брисбене.

И вот 31 июля 2014, в свой юбилей, Азаренко предстоит в Стэнфорде встретится во втором круге с Винус Уильямс.

Если победа окажется за белорусской теннисисткой, то, при удачном раскладе в 1/4, есть шанс, что в 1/2 финал она снова встретится с Уильямс! Только на этот раз - с Сиреной. Ох уж эти династии!