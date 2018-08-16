«Приходят с 6-7 лет». Что такое мотобол и нужны ли права для игры

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ по спортивной работе Алексей Мирошниченко.

В мотоболе надо иметь права категории «А»?

Алексей Мирошниченко, заместитель председателя центрального совета ДОСААФ по спортивной работе:

Категория «А» нужна, чтобы ездить по дорогам общего пользования.

А спортивный мотоцикл является техникой спортивной.

То есть, она может только на спортивном объекте использоваться. Поэтому наши дети приходят – с 4 лет могут заниматься. А мотоболисты приходят с 6-7 лет. Чемпионат у нас с 14 до 18 лет – среди детей, если мы говорим. Первенство Республики Беларусь проходит. Мы создали в каждой области команды детские. У нас – 10 команд. Каждая имеет и мотоциклы, и обмундирование. Мы обеспечили всем, осталось только играть.