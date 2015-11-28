Новости Беларуси. 28 и 29 ноября на конькобежном стадионе «Минск-Арены» проходит чемпионат Беларуси в классическом многоборье. Победители этих соревнований, помимо морального удовлетворения, получат еще и возможность представить Беларусь на чемпионате Европы. Он пройдет в Минске в начале января.

Сейчас на конькобежном стадионе «Минск-Арены» немноголюдно. Все-таки внутренний чемпионат объективно не вызывает большого зрительского интереса. Совсем другое дело — континентальный форум. В январе здесь будет по-настоящему жарко. Соревнования по конькобежному спорту такого высокого уровня Беларусь примет впервые. Оттого этот чемпионат страны особенный не только для спортсменов. Для организаторов он – как последняя репетиция перед важнейшим январским стартом.

В чемпионате Европы примут участие четыре самых быстрых белорусских конькобежца – два мужчины и две женщины. И хоть чемпионат Беларуси еще в самом разгаре, соревнования проходят в 28 и 29 ноября, примерный круг претендентов очертить можно. Вероятно, в число счастливчиков попадут Егор Михайлов, Антон Капустин, Марина Зуева и Татьяна Михайлова. Сюрприз со стороны других участников чемпионата маловероятен, но весьма желателен, сообщили в программе Новости «СТВ-Спорт».