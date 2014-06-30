Уроки футбольного фристайла с Кириллом Былинским (часть 6)

Lemmens around the world

Этот трюк из разряда Lowerbody – выполнение движения ногами стоя, причем не столько важна скорость при обвивании ногой вокруг мяча, сколько скорость выброса.

Названия трюков часто включает в себя имя фристайлера, впервые выполнившего трюк.

Это так же довольно популярное движение, при выполнении которого от игрока требуется подбросить мяч в воздух и обвести вокруг него ту же ногу, которой мяч был подброшен до того, как тот коснется земли, чтобы снова подбросить его вверх.

Мартин Лемменс (англ. Martijin Lemmens), голландский фристайлер, который первым записал на видео двойной оборот ноги вокруг мяча без касания. Мяч подбивается правой ногой, делается два оборота в воздухе вокруг мяча и снова подбивается мяч правой ногой.

Пробуйте, и у вас обязательно получится!