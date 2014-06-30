Прямой эфир

Уроки футбольного фристайла с Кириллом Былинским (часть 6)

30 июня 2014 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Lemmens around the world

Этот трюк из разряда Lowerbody – выполнение движения ногами стоя, причем не столько важна скорость при обвивании ногой вокруг мяча, сколько скорость выброса.

Названия трюков часто включает в себя имя фристайлера, впервые выполнившего трюк.

Это так же довольно популярное движение, при выполнении которого от игрока требуется подбросить мяч в воздух и обвести вокруг него ту же ногу, которой мяч был подброшен до того, как тот коснется земли, чтобы снова подбросить его вверх.

Мартин Лемменс (англ. Martijin Lemmens), голландский фристайлер, который первым записал на видео двойной оборот ноги вокруг мяча без касания. Мяч подбивается правой ногой, делается два оборота в воздухе вокруг мяча и снова подбивается мяч правой ногой.

Пробуйте, и у вас обязательно получится!

# Кирилл Былинский # Футбол Беларуси # Кирилл Былинский # Футбольный фристайл

Другие новости рубрики

Все новости
85-летний бразилец, пропустивший финал ЧМ-1950, обменял билет на финал ЧМ-2014
30 июня 2014 11:43

85-летний бразилец, пропустивший финал ЧМ-1950, обменял билет на финал ЧМ-2014

Бары Коста-Рики в честь успеха своей сборной бесплатно угощают посетителей пивом
30 июня 2014 10:58

Бары Коста-Рики в честь успеха своей сборной бесплатно угощают посетителей пивом

1/8 финала ЧМ-2014 по футболу. Сборная Нигерии забыла прийти на тренировку
30 июня 2014 10:44

1/8 финала ЧМ-2014 по футболу. Сборная Нигерии забыла прийти на тренировку