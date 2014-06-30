85-летний бразилец, пропустивший финал ЧМ-1950, обменял билет на финал ЧМ-2014

Новости Бразилии. 85-летний болельщик Жодир Санчо Бельмонте посетит финал чемпионата мира по футболу по билету 1950 года.

Мужчина 64 года хранил билет на матч, на который не смог попасть из-за болезни мамы.

Представители FIFA обменяли билет на три новых. А раритет на днях отправится в музей.

Жодир Санчо Бельмонте, 85-летний болельщик:

Моя мама болела, и я решил, что будет не очень хорошо, если в это время я пойду на футбол. Поэтому я и не пошёл, и это было правильное решение.

Жодир Санчо верит, что Бразилия одержит победу на этом мундиале.

Напомним, в 1950 году Бразилия проиграла в финале Уругваю со счётом 2:1.

Этот матч вошел в Книгу рекордов Гиннесса как футбольное событие, собравшее максимальное количество зрителей (200 тыс).

Жодир Санчо Бельмонте:

Я надеюсь, что Бразилии удастся выиграть этот матч. Это наш реванш, и я хочу это видеть.

Отметим, Жодир Санчо не увидит матч-реванш.

Сборная Уругвая накануне вечером, проиграв колумбийцам, попрощалась с мундиалем. А вот сборная Бразилии пока продолжает борьбу за право называться лучшей на домашнем чемпионате мира по футболу.