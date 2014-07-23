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15-летняя гомельчанка Елена Прищепова стала мировой рекордсменкой первого в истории ЧМ по пожарно-спасательному спорту среди девушек

23 июля 2014 18:32
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Новости Беларуси. Очередной триумф белорусов. 15-летняя гомельчанка Елена Прищепова стала мировой рекордсменкой первого в истории чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек. Соревнования в чешском городе Свитовы прошли сразу в нескольких возрастных группах.

Чемпионами мира стали и наши парни. У них этот мировой форум был уже пятым по счёту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первая тренировка после возвращения с чемпионата мира. Спрос с обладательницы нового мирового рекорда Елены Прищеповой теперь двойной. Медали обязывают.

Личный рекорд пятнадцатилетней гомельчанки золотыми буквами вписан в летопись мирового спорта. Она - победительница первого в истории чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту среди девушек.

Елена Прищепова, бронзовый призёр 1-го чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди девушекек:
Что помогает, так это вера. Вера тренера, вера команды, вера в себя - это самое главное, что должно быть. Все в мыслях. Многие девочки настроиться не могли - было страшно, у них было просто жуткое волнение. У меня такого волнения не было.

«Золото» Елены Прищеповой - лишь часть успеха нашей сборной. Белоруски отличились, став бронзовыми призерами в общекомандном зачёте. Однако, объективно амбиций было достаточно и для золота.

Валерия Казаченко, бронзовый призёр 1-го чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек:
Ничего сложного нет. Делать нужно было так, как на тренировке. Но сложно было немножко справиться со своими эмоциями. Было очень много волнения.

Бронза беларусок - безусловный триумф. В нашей стране в этот вид спорта девушки пришли чуть меньше года назад. При том что те же чешки и польки соревнуются уже не первое десятилетие. Шутка ли? - подготовить чемпионку мира тренеру Андрею Зайцу удалось всего за 12 месяцев.

Андрей Заяц, преподаватель учебного центра Гомельского областного управления МЧС:
Конечно, за нашу команду переживали все. Первый чемпионат мира у наших девочек, пятый у мальчишек, который выиграли по юношам. Молодцы.

Перспективы у этих юных спортсменок довольно радужные. Не первый год идут разговоры о включении пожарно-прикладного спорта в программу Олимпийских игр. Кстати, сам факт проведения соревнований среди девушек говорит о том, что решение этого вопроса не стоит на месте.

 

# МЧС Беларуси # Елена Прищепова # Андрей Заяц

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