В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир

Новости Беларуси. «Вместе с командой». Специальный лыжный турнир в поддержку нашей сборной на Олимпиаде прошел в «Раубичах», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Вместе с командой». Специальный лыжный турнир в поддержку нашей сборной на Олимпиаде прошел в «Раубичах», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На трассу вышли юные спортсмены трех возрастных категорий, и соответственно – на трех дистанциях. Хотя соревнования были, скорее, созданием позитивного эмоционального фона, однако, вызвали настоящему спортивный азарт.
Может, даже не хуже, чем на трассах Пхенчхане.
Кстати, сами «Раубичи» в ожидании важной спортивного события: чемпионата Европы по биатлону. Он пройдет в 2019 году.