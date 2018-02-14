Прямой эфир

В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир

14 февраля 2018 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Вместе с командой». Специальный лыжный турнир в поддержку нашей сборной на Олимпиаде прошел в «Раубичах», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир -1

На трассу вышли юные спортсмены трех возрастных категорий, и соответственно – на трех дистанциях. Хотя соревнования были, скорее, созданием позитивного эмоционального фона, однако, вызвали настоящему спортивный азарт.  

В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир -4

Может, даже не хуже, чем на трассах Пхенчхане.

В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир -6

Кстати, сами «Раубичи» в ожидании важной спортивного события: чемпионата Европы по биатлону. Он пройдет в 2019 году.  

В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир -8

В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир -10

В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир -12

 

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
«Проиграли игру. Сами её отдали». Российская команда уступила сборной Словакии на ОИ-2018
14 февраля 2018 15:59

«Проиграли игру. Сами её отдали». Российская команда уступила сборной Словакии на ОИ-2018

«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов
14 февраля 2018 15:32

«Наша сборная Беларуси самая классная». Как болели в Раубичах за белорусских спортсменов

«Таких погодных условий, как в Пхёнчхане, не было ни на одной Олимпиаде»
14 февраля 2018 14:57

«Таких погодных условий, как в Пхёнчхане, не было ни на одной Олимпиаде»