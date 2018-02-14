В Раубичах в поддержку белорусской сборной на ОИ-2018 прошёл специальный лыжный турнир

Новости Беларуси. «Вместе с командой». Специальный лыжный турнир в поддержку нашей сборной на Олимпиаде прошел в «Раубичах», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассу вышли юные спортсмены трех возрастных категорий, и соответственно – на трех дистанциях. Хотя соревнования были, скорее, созданием позитивного эмоционального фона, однако, вызвали настоящему спортивный азарт.

Может, даже не хуже, чем на трассах Пхенчхане.