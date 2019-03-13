100 дней до старта II Европейских игр. Показываем, как готовятся атлеты и организаторы

Новости Беларуси. Беларусь начала обратный отсчет. Ровно 100 дней осталось до вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония открытия состоится 21 июня на стадионе «Динамо». 9-дневный соревновательный марафон соберет в Минске более 4000 атлетов из 50 стран. Будет разыграно без малого 200 комплектов наград в 15 видах спорта, а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио. К этому моменты продано более 25 тысяч билетов, а интерес к форуму только подогревается.

Как талисман Европейских игр лесенок Лесик покорил еще больше интернет-пользователей, откуда в Минск приедут спортсмены и волонтеры и как готовятся атлеты к предстоящим стартам – в материале Яны Шипко.

Пока мобильное приложение в его телефоне отсчитывает дни до старта Игр, вице-капитан нашей сборной по пляжному футболу делится планами по подготовке. Уже 14 марта команда отправится на сборы в Санкт-Петербург. Между прочим, белорусы входят в сильнейшую пятерку Европы. И на Европейские игры ставки высоки. Спортсмены надеются, что форум в Минске поможет этому зрелищному виду спорта стать олимпийским.

Иван Миранович, вице-капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:

Безусловно, это придает каких-то эмоций и сил показать себя перед собственными болельщиками. Привезти этот вид спорта в Беларусь, показать его. Большинство из наших знакомых, близких, родственников будут наблюдать с трибун. Есть такой стимул.

Если на первых играх в Баку Беларусь в финальной таблице была седьмой, при домашней поддержке все шансы на более высокий результат. Кстати, более 25 тысяч билетов уже продано. Активны и иностранные болельщики, для которых билет заменит визу для приезда в нашу страну на время Игр.

Алексей Богданович, менеджер по коммуникациям фонда «Дирекции II Европейских игр»:

Пользуются популярностью, разумеется, и церемонии открытия и закрытия. Легкая атлетика. Каким бы странным ни показалось, но каратэ, которое пройдет на «Чижовка-Арене». Стрельба з лука уже практически sold out, что называется, продано. Понятно, там не так много зрительских мест, но, тем не менее, есть интерес к конкретным видам спорта у своей аудитории.

Яна Шипко, СТВ:

Транслировать самое ожидаемое мультиспортивное событие года будут в 160 странах. И пока мир ведет обратный отсчет, Минск за 100 дней до стартов становится все ярче благодаря вот таким акцентам.

Главный символ предстоящих Игр лесенок Лесик сегодня главный герой дня.

Стикеры с изображением маскота сегодня появились в одном из социальных мессенджеров. Стикерпак с зажигательным лисенком и национальным колоритом доступен пользователям по всему миру абсолютно бесплатно и еще будет обновляться. Не меньшей популярностью пользуется и осязаемый талисман на полках магазинов. Сувенирная продукция, к слову, белорусского производства. А скоро в продажу поступит и атрибутика для болельщиков.

В нашем универмаге достаточно широкий выбор этой продукции. Есть кружки, рюкзаки, подушки – в самолете чтобы люди вспоминали, когда будут улетать, про Игры наши. В принципе, за последний месяц продано более 296 (это на сегодня было) единиц этой продукции. Поэтому спросом действительно пользуется. И я думаю, это только начало.

В атмосферу спортивного праздника окунутся не только в столице. В Могилеве для фан-зоны подобрали многолюдное место рядом с набережной. Здесь разместится зона активности, где каждый сможет попробовать свои силы в импровизированных соревнованиях и интерактивных конкурсах.

Дмитрий Латенков, начальник отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома:

Это место было подобрано неслучайно. Как видите, здесь рядом жилых домов нет, то есть мы можем до 11 вечера спокойно здесь громко, так сказать, слушать спортивного комментатора, который будет комментировать эти события, и какие-то музыкальные номера делать.