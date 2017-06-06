Прямой эфир

10 медалей, в том числе 7 золотых: итоги третьего этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ для белорусов

06 июня 2017 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Две награды высшей пробы на счету байдарочника Олега Юрени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

10 медалей, в том числе 7 золотых: итоги третьего этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ для белорусов-1

Это первый официальный старт белорусов после отмены дисквалификации нашей команды. Регата стала проверкой сил перед июльским чемпионатом Европы и мировым форумом в конце лета.

# Гребля

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей и Захар Мисяковы, призёры чемпионата мира по радиоуправляемым модельным яхтам в программе «УТРО»
05 июня 2017 07:20

Андрей и Захар Мисяковы, призёры чемпионата мира по радиоуправляемым модельным яхтам в программе «УТРО»

Спортивные победы в Беларуси: где находить новые таланты и как медицина будущего поможет достичь результатов
04 июня 2017 17:02

Спортивные победы в Беларуси: где находить новые таланты и как медицина будущего поможет достичь результатов

Уникальные в Лиге чемпионов и лучшие в Европе: «Реал-Мадрид» разгромил в финале турнира «Ювентус»
04 июня 2017 13:45

Уникальные в Лиге чемпионов и лучшие в Европе: «Реал-Мадрид» разгромил в финале турнира «Ювентус»