10 медалей, в том числе 7 золотых: итоги третьего этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ для белорусов

Новости Беларуси. На третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Две награды высшей пробы на счету байдарочника Олега Юрени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».