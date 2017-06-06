10 медалей, в том числе 7 золотых: итоги третьего этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ для белорусов

Новости Беларуси. На третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Две награды высшей пробы на счету байдарочника Олега Юрени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На третьем этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы завоевали семь золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Две награды высшей пробы на счету байдарочника Олега Юрени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это первый официальный старт белорусов после отмены дисквалификации нашей команды. Регата стала проверкой сил перед июльским чемпионатом Европы и мировым форумом в конце лета.