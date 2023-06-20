Завтрак из уже готовых продуктов. Этот рецепт из соцсетей точно стоит приготовить

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим необычный рецепт из социальных сетей. Нам понадобятся круассаны, абрикосы, сахар, сливки и яйца.

Первым делом карамелизируем наши абрикосы и очистим их от косточки. Разогреваем сковородку, насыплем туда немного сахара. Взбиваем жирные сливки 33 % вместе с яйцами. В этом рецепте я буду использовать яйца Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» – доступный источник белка, экологически чистые. Добавим столовую ложку сахара, все взбиваем вилкой.

Пока плавится сахар, разрежем круассаны пополам. Отправляем абрикосы срезом вниз в карамель. Пока карамелизируются абрикосы, мы обмакиваем каждый кусок круассана в смеси сливок и яиц. Заливаем все оставшимися сливками и поверху выкладываем карамелизированные абрикосы. Для красивой карамельной корочки присыпем все сахаром и отправим в духовку.

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля», чистота и сила природы в каждом доме.