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Завтрак из уже готовых продуктов. Этот рецепт из соцсетей точно стоит приготовить

20 июня 2023 08:14
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим необычный рецепт из социальных сетей. Нам понадобятся круассаны, абрикосы, сахар, сливки и яйца.

Завтрак из уже готовых продуктов. Этот рецепт из соцсетей точно стоит приготовить-1

Первым делом карамелизируем наши абрикосы и очистим их от косточки. Разогреваем сковородку, насыплем туда немного сахара. Взбиваем жирные сливки 33 % вместе с яйцами.

В этом рецепте я буду использовать яйца Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» – доступный источник белка, экологически чистые.

Добавим столовую ложку сахара, все взбиваем вилкой.

Завтрак из уже готовых продуктов. Этот рецепт из соцсетей точно стоит приготовить-4

Пока плавится сахар, разрежем круассаны пополам. Отправляем абрикосы срезом вниз в карамель. Пока карамелизируются абрикосы, мы обмакиваем каждый кусок круассана в смеси сливок и яиц. Заливаем все оставшимися сливками и поверху выкладываем карамелизированные абрикосы. Для красивой карамельной корочки присыпем все сахаром и отправим в духовку.

Завтрак из уже готовых продуктов. Этот рецепт из соцсетей точно стоит приготовить-7

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля», чистота и сила природы в каждом доме.

Завтрак из уже готовых продуктов. Этот рецепт из соцсетей точно стоит приготовить-10

Наш завтрак готов. Даже самый необычный завтрак можно приготовить уже из готовых продуктов. Приятного аппетита!

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