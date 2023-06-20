Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим необычный рецепт из социальных сетей. Нам понадобятся круассаны, абрикосы, сахар, сливки и яйца.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим необычный рецепт из социальных сетей. Нам понадобятся круассаны, абрикосы, сахар, сливки и яйца.
Первым делом карамелизируем наши абрикосы и очистим их от косточки. Разогреваем сковородку, насыплем туда немного сахара. Взбиваем жирные сливки 33 % вместе с яйцами.
В этом рецепте я буду использовать яйца Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» – доступный источник белка, экологически чистые.
Добавим столовую ложку сахара, все взбиваем вилкой.
Пока плавится сахар, разрежем круассаны пополам. Отправляем абрикосы срезом вниз в карамель. Пока карамелизируются абрикосы, мы обмакиваем каждый кусок круассана в смеси сливок и яиц. Заливаем все оставшимися сливками и поверху выкладываем карамелизированные абрикосы. Для красивой карамельной корочки присыпем все сахаром и отправим в духовку.
Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля», чистота и сила природы в каждом доме.
Наш завтрак готов. Даже самый необычный завтрак можно приготовить уже из готовых продуктов. Приятного аппетита!
*На правах рекламы.