Прямой эфир

Яблочный напиток. Осенний рецепт

06 сентября 2019 08:19
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Ингредиенты: вода, яблоки, имбирь, лимон и мед.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-1

Нагреваем в кастрюле 1,5 л воды.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-4

Нарезаем 2 яблока дольками и отправляем в кастрюлю.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-7

Натираем цедру 1 лимона и добавляем ее к яблокам.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-10

20 гр имбиря: очищаем и натираем на терке. Отправляем в кастрюлю.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-13

Яблочный напиток. Осенний рецепт-15

Татьяна Бородкина, СТВ:
Важно знать, когда добавлять имбирь в блюдо. Например, в соус – в конце готовки, в наш напиток добавляем имбирь минуты за 2-3 до готовности, в выпечку он сразу добавляется в тесто. Имбирь по-разному раскрывает вкус блюда.

3 минуты напиток должен покипеть.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-18

Теперь через сито процеживаем напиток.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-21

Добавляем сок лимона и чуть больше чайной ложки меда.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-24

Рекомендуем подавать готовый напиток вместе с гренками и тушеными яблоками.

Яблочный напиток. Осенний рецепт-27

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина

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