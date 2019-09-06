Яблочный напиток. Осенний рецепт

Татьяна Бородкина, СТВ:

Важно знать, когда добавлять имбирь в блюдо. Например, в соус – в конце готовки, в наш напиток добавляем имбирь минуты за 2-3 до готовности, в выпечку он сразу добавляется в тесто. Имбирь по-разному раскрывает вкус блюда.