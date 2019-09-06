Яблочный напиток. Осенний рецепт

Ингредиенты: вода, яблоки, имбирь, лимон и мед.
Ингредиенты: вода, яблоки, имбирь, лимон и мед.
Нагреваем в кастрюле 1,5 л воды.
Нарезаем 2 яблока дольками и отправляем в кастрюлю.
Натираем цедру 1 лимона и добавляем ее к яблокам.
20 гр имбиря: очищаем и натираем на терке. Отправляем в кастрюлю.
Татьяна Бородкина, СТВ:
Важно знать, когда добавлять имбирь в блюдо. Например, в соус – в конце готовки, в наш напиток добавляем имбирь минуты за 2-3 до готовности, в выпечку он сразу добавляется в тесто. Имбирь по-разному раскрывает вкус блюда.
3 минуты напиток должен покипеть.
Теперь через сито процеживаем напиток.
Добавляем сок лимона и чуть больше чайной ложки меда.
Рекомендуем подавать готовый напиток вместе с гренками и тушеными яблоками.
Приятного аппетита!