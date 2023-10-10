Вкусное и изысканное блюдо из простого набора продуктов. Готовим овсяный блин

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим овсяноблин. Это очень полезное и вкусное блюдо. Для этого нам понадобится овсянка (хлопья), сахар, сахарная пудра, персики, молоко, яйца, творог и вода.

Готовим тесто. У нас овсяные хлопья, их можно измельчить, что ускорит время приготовления блюда, сделать из них муку, пробить их в блендере, либо использовать крупные. Мы будем использовать крупные. Насыпаем в миску, три щепотки сахара, одно куриное яйцо. Все это перемешиваем. Яйцо распределилось у нас равномерно. Добавляем молоко. Вместо молока также можно использовать воду. Тесто мы замесили и оставляем на минут 5, чтобы хлопья набухли. В нашем случае мы готовим овсяный блин со сладкой начинкой. Это будет творог и обжаренные персики, но также можно использовать и любую другую начинку. Сыр, овощи, можно использовать мясные начинки, грибные. Любую начинку на ваш вкус. У нас будет творог с сахаром. Граммов 90 творога и 1 столовую ложку сахара. Также все растираем, чтобы сахар растворился и не чувствовался. Получается такая творожная паста. Наша начинка готова и ждет своего часа.

Сейчас будем заниматься персиками. Берем персики и нарезаем их на крупные дольки. Если мы используем персики консервированные, мы при обжарке не добавляем сахар, так как они и так сладкие. Так, наше тесто готово, и мы приступаем к жарке нашего овсяноблина. Тесто на овсяноблин также можно заводить еще на кефире. Если мы его заводим на кефире, они будут более толстые, можно печь оладушки. Отправляем на сковороду и распределяем ровным слоем.

Пока жарится наша овсяный блин, мы обжариваем персики. Берем немного сливочного масла. Отправляем на разогретую сковородку. Пору чайных ложек сахара. И туда же персики. Если у нас персики недостаточно спелые, можно добавить немного водички, немного их протушить. Персики пустили сок.