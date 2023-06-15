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Тонкие клубничные блинчики. Секретом приготовления поделилась кулинар

15 июня 2023 09:24
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим тонкие клубничные блинчики. Нам понадобится мука, сахар, яйцо, свежая клубника, растительное масло, молоко и немного соли.

Тонкие клубничные блинчики. Секретом приготовления поделилась кулинар-1

В чашу блендера отправляем сразу все ингредиенты: мука, сахар, соль, молоко, растительное масло. Тонкие блинчики я люблю жарить на сухой сковородке, поэтому достаточное количество масла я всегда добавляю в тесто. Добавляем клубнику. Для этого рецепта я предпочла яйца Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Смачнае» на столе – здоровье в доме. Вбиваем яйцо. Пробиваем все блендером.

Тонкие клубничные блинчики. Секретом приготовления поделилась кулинар-4

Наливаем тесто на сковородку. Сервируем блинчики йогуртом и украсим жареным фундуком. Наш завтрак готов. Приятного аппетита.

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