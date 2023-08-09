Прямой эфир

Такую пасту вы ещё не пробовали. Необычный рецепт итальянского блюда

09 августа 2023 11:50
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим пасту с лисичками. Нам понадобится мелкая паста, лисички, три желтка, сыр, зелень, соль, сливочное масло и перец.

Такую пасту вы ещё не пробовали. Необычный рецепт итальянского блюда-1

Разогреваем сковородку и обжариваем лисички на сливочном масле. Лисички мне нравится разбирать руками на волокна. Отправляем сливочное масло на сковородку. Туда же лисички. Порежем немного зеленого лука. Отправляем к лисичкам. После термообработки от лука останется только приятный, пикантный аромат. А теперь отправляем пасту к лисичкам.
Они немного поженятся друг с другом, и зальем теплой водой. Паста немного обжарилась и приобрела ореховый вкус. Заливаем все теплой водой.

Такую пасту вы ещё не пробовали. Необычный рецепт итальянского блюда-4

А сейчас мы подготовим сливочно-яичную смесь для заправки нашей пасты. Для соуса нам понадобятся только желтки. Сюда же к желткам натираем любой ваш любимый сыр. Добавим сюда немного черного перца. Сюда же соль. Немножко водички и все перемешаем вилкой. Паста доходит до состояния аль денте буквально две минуты.

Такую пасту вы ещё не пробовали. Необычный рецепт итальянского блюда-7

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.

Такую пасту вы ещё не пробовали. Необычный рецепт итальянского блюда-10

Паста готова, заливаем ее яично-сырной смесью. Наш завтрак готов. Уверяю вас: самое простое сочетание – самое вкусное.

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