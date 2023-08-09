Такую пасту вы ещё не пробовали. Необычный рецепт итальянского блюда

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы с вами приготовим пасту с лисичками. Нам понадобится мелкая паста, лисички, три желтка, сыр, зелень, соль, сливочное масло и перец.

Разогреваем сковородку и обжариваем лисички на сливочном масле. Лисички мне нравится разбирать руками на волокна. Отправляем сливочное масло на сковородку. Туда же лисички. Порежем немного зеленого лука. Отправляем к лисичкам. После термообработки от лука останется только приятный, пикантный аромат. А теперь отправляем пасту к лисичкам.

Они немного поженятся друг с другом, и зальем теплой водой. Паста немного обжарилась и приобрела ореховый вкус. Заливаем все теплой водой.

А сейчас мы подготовим сливочно-яичную смесь для заправки нашей пасты. Для соуса нам понадобятся только желтки. Сюда же к желткам натираем любой ваш любимый сыр. Добавим сюда немного черного перца. Сюда же соль. Немножко водички и все перемешаем вилкой. Паста доходит до состояния аль денте буквально две минуты.

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.