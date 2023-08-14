Такую кашу полюбят все дети. Готовим сливочную пшёнку с лисичками

Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим очень нежную сливочную пшенку с лисичками. Нам понадобятся лисички, пшенная крупа уже заранее замоченная, сливочное масло, молоко, сыр и соль.
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим очень нежную сливочную пшенку с лисичками. Нам понадобятся лисички, пшенная крупа уже заранее замоченная, сливочное масло, молоко, сыр и соль.
Разогреваем сотейник. Мелко нарезаем лисички. Сливочное масло отправляем в сотейник. Сразу же отправляем лисички. В пшенку мы предварительно замочили. Также вы можете делать это с любыми крупами на ночь, чтобы утром затраченное время было намного меньше. Добавим еще немного молока и соль. Буквально на 2 минуты.
Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимона. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальное чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.
Пшенка уже готова, перекладываем на сервировочную тарелку. А поверху натираем немного сыра. Наш завтрак готов. А сезонные грибы украсят любое блюдо на завтрак.
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