Такую кашу полюбят все дети. Готовим сливочную пшёнку с лисичками

Лена Климук, кулинар: Сегодня мы с вами приготовим очень нежную сливочную пшенку с лисичками. Нам понадобятся лисички, пшенная крупа уже заранее замоченная, сливочное масло, молоко, сыр и соль.

Разогреваем сотейник. Мелко нарезаем лисички. Сливочное масло отправляем в сотейник. Сразу же отправляем лисички. В пшенку мы предварительно замочили. Также вы можете делать это с любыми крупами на ночь, чтобы утром затраченное время было намного меньше. Добавим еще немного молока и соль. Буквально на 2 минуты.