Прямой эфир

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

26 марта 2019 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Готовим жиросжигающий коктейль по простому рецепту.

Нам понадобится огурец, имбирь, сок лимона и вода.

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?-1

Натираем огурец. Нарезаем мелко пучок петрушки.

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?-4

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Если вы боретесь с лишним весом, то начинайте свой день с этого напитка за час до приёма пищи. Коктейль нужно принимать в первые минуты его приготовления.

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?-7

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?-9

В блендере взбиваем имбирь, петрушку и огурец, добавляем сок половинки лимона.

Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?-12

Коктейль готов. Приятного аппетита!

# Еда # Рецепты # Татьяна Бородкина

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим тушёную фасоль и картофельные оладьи по рецепту Гордона Рамзи. Пошаговый рецепт
28 февраля 2019 06:43

Готовим тушёную фасоль и картофельные оладьи по рецепту Гордона Рамзи. Пошаговый рецепт

Готовим австрийскую запеканку с сосисками и ветчиной. Пошаговый рецепт
27 февраля 2019 07:01

Готовим австрийскую запеканку с сосисками и ветчиной. Пошаговый рецепт

Овсяный кисель, который придаст бодрости утром: простой рецепт
26 февраля 2019 09:06

Овсяный кисель, который придаст бодрости утром: простой рецепт