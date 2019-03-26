Всего 4 ингредиента. Как приготовить коктейль для похудения?

Готовим жиросжигающий коктейль по простому рецепту.
Нам понадобится огурец, имбирь, сок лимона и вода.
Готовим жиросжигающий коктейль по простому рецепту.
Нам понадобится огурец, имбирь, сок лимона и вода.
Натираем огурец. Нарезаем мелко пучок петрушки.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Если вы боретесь с лишним весом, то начинайте свой день с этого напитка за час до приёма пищи. Коктейль нужно принимать в первые минуты его приготовления.
В блендере взбиваем имбирь, петрушку и огурец, добавляем сок половинки лимона.
Коктейль готов. Приятного аппетита!