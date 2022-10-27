Содержит много витаминов. Готовим бодрящий напиток из имбиря
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим полезный сезонный напиток из имбиря. Имбирь можно не чистить, мы его мелко порубим и отправим в графин. Во время простуд имбирь является прекрасным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами.
Лимон нарезаем мелко вместе с цедрой. Лимон – прекрасный источник витамина С. Отправляем его к имбирю. Добавим небольшое количество семян аниса, это тоже прекрасное средство от воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Небольшое количество сухой мяты. И мед, он отлично восстановит силы вашего организма после всех заболеваний. Заливаем все теплой водой, но не крутым кипятком, чтобы оставить все полезные свойства наших продуктов. Все перемешиваем.
Чтобы было приятнее пить, процедим напиток через сито. Утренний напиток готов, приятного аппетита!
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