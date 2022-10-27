Содержит много витаминов. Готовим бодрящий напиток из имбиря

Лена Климук, кулинар: Сегодня мы приготовим полезный сезонный напиток из имбиря. Имбирь можно не чистить, мы его мелко порубим и отправим в графин. Во время простуд имбирь является прекрасным антиоксидантом, обладает противовоспалительными свойствами.

Лимон нарезаем мелко вместе с цедрой. Лимон – прекрасный источник витамина С. Отправляем его к имбирю. Добавим небольшое количество семян аниса, это тоже прекрасное средство от воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Небольшое количество сухой мяты. И мед, он отлично восстановит силы вашего организма после всех заболеваний. Заливаем все теплой водой, но не крутым кипятком, чтобы оставить все полезные свойства наших продуктов. Все перемешиваем.