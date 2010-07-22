Словения – единственная страна, в названии которой фигурирует слово «любовь»

Скептики могут заявить, что это – случайное совпадение. Но возникает другой вопрос, что делать с названием столицы этой страны – Любляна?

Высоких чувств, если вы собрались с эту страну, не избежать. Вздохните перед фонтаном трех рек, где три Бога воды олицетворяют три реки страны. Улыбнитесь перед домом-утюгом и пройдитесь по Драконову мосту.

После того, как аргонавты во главе с Ясоном убили дракона в Любляне, дракон стал символом этого города. Говорят, что когда дева переходит через этот мост, драконы машут хвостами.

Мифы, байки, истории – особое очарование Любляны. Талант и юмор у словенцев – всенародно врожденные качества. Например, в XIX веке семейной традицией стало делать зарисовки и ставить их на улей. На этих дощечках изображались разные юмористические мотивы.

Словенцы – очень трудолюбивый народ. В каждой маленькой деревушке обязательно есть какое-нибудь собственное производство. Хотя бы небольшой заводик, за отсутствием такового – хотя бы частный бизнес. В основном, это виноделие. Работы на винограднике всегда много и трудиться приходится практически круглогодично. Склоны виноградника удобно расположены, никогда не оказываются в тени.

На верху находится винодельня и погребок. В замке, который ведет в погреб – 16 разных комбинаций. Погреб, где созревает вино, называется репница. Давным-давно в таких погребах хранили репу. Это естественный погреб, высеченный в песчаной глыбе. Кристаллы песка впитывают влагу и образуют плотные, не осыпающиеся стены. Такая фактура помогает поддерживать постоянную температуру.

В этом месте даже нельзя громко говорить, потому что дозревает вино особого сорта. Звук влияет на его дозревание. В этом погребе самое старое вино урожая 1946 года. Находиться в репнице долго нельзя, чтобы не нарушить температурный режим. Из этого погреба вино поставляют Билу Клинтону.

Национальное словенское блюдо – медальоны из оленины с клецками.

Сначала разогреваем масло на сковородке. Кусочки оленины надо заранее замариновать в масле. Рецепт маринада – то, что скрывают словенцы. Куски оленины выкладываем на сковороду. Сильно не поджаривать. После того, как медальоны немного поджарились, избавляемся от лишнего сливочного масла.

Добавляем к медальонам белые грибы, перемешиваем. Потихонечку вливаем 50 мл красного вина. Добавляем бруснику, ложку супа из дичи.