Прямой эфир

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт

08 ноября 2019 06:47
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Ингредиенты для омлета: яйца, морковка, болгарский перец, перец чили, лук-шалот, чеснок, помидор, кинза, свиной фарш, сахар, кунжутное и оливковое масло, и рыбный соус.

Ингредиенты для гарнира: огурцы, помидоры, кинза и лайм.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-1

Нарезаем болгарский перец и морковку мелкими кубиками.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-4

Мелко нарезаем половину луковицы и два зубчика чеснока.

Нарезаем перец чили. Избавляемся от плодоножки и семян.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-7

Будем бланшировать помидоры. Закипятим воду, сделаем крестик на помидоре и опускаем на 1 минуту в кипящую воду. Потом отправляем в ледяную воду и убираем кожуру и затем мелко крошим.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-10

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-12

В сковороду добавляем растительное масло и обжариваем лук.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-15

Затем отправляем чеснок, перец, морковку, помидоры и перец чили. Тушим овощи. Добавляем сахар 1/2 ст. л.

К тушеным овощам добавляем 100 г фарша, 1/2 ст. л. рыбного соуса и 1 ст. л. кунжутного масла.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-18

Готовим гарнир к омлету. Нарезаем мелко кинзу, помидоры и огурцы. Раскладываем овощи на тарелку и сверху посыпаем кинзой.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-21

Приправляем овощи соком лайма.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-24

Оставшуюся кинзу отправляем к тушеным овощам и фаршу.

Взбиваем 4 яйца, добавляем 1/3 чайной ложки белого перца и рыбный соус. Жарим на оливковом масле.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-27

Укладываем с краю начинку на омлет и заворачиваем.

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-30

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-32

Отправляем фаршированный омлет на тарелку. Приятного аппетита!

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт-35

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