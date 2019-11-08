Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт

Ингредиенты для омлета: яйца, морковка, болгарский перец, перец чили, лук-шалот, чеснок, помидор, кинза, свиной фарш, сахар, кунжутное и оливковое масло, и рыбный соус.
Ингредиенты для гарнира: огурцы, помидоры, кинза и лайм.
Ингредиенты для омлета: яйца, морковка, болгарский перец, перец чили, лук-шалот, чеснок, помидор, кинза, свиной фарш, сахар, кунжутное и оливковое масло, и рыбный соус.
Ингредиенты для гарнира: огурцы, помидоры, кинза и лайм.
Нарезаем болгарский перец и морковку мелкими кубиками.
Мелко нарезаем половину луковицы и два зубчика чеснока.
Нарезаем перец чили. Избавляемся от плодоножки и семян.
Будем бланшировать помидоры. Закипятим воду, сделаем крестик на помидоре и опускаем на 1 минуту в кипящую воду. Потом отправляем в ледяную воду и убираем кожуру и затем мелко крошим.
В сковороду добавляем растительное масло и обжариваем лук.
Затем отправляем чеснок, перец, морковку, помидоры и перец чили. Тушим овощи. Добавляем сахар 1/2 ст. л.
К тушеным овощам добавляем 100 г фарша, 1/2 ст. л. рыбного соуса и 1 ст. л. кунжутного масла.
Готовим гарнир к омлету. Нарезаем мелко кинзу, помидоры и огурцы. Раскладываем овощи на тарелку и сверху посыпаем кинзой.
Приправляем овощи соком лайма.
Оставшуюся кинзу отправляем к тушеным овощам и фаршу.
Взбиваем 4 яйца, добавляем 1/3 чайной ложки белого перца и рыбный соус. Жарим на оливковом масле.
Укладываем с краю начинку на омлет и заворачиваем.
Отправляем фаршированный омлет на тарелку. Приятного аппетита!