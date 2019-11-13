Прямой эфир

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт

13 ноября 2019 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты: нут, консервированный тунец, красный лук, картофель, яйца, оливки, петрушка, уксус, оливковое масло, горчица, соль и перец.

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-1

Нарезаем тоненькими кольцами красный лук. Добавляем 1 столовую ложку виноградного уксуса и маринуем лук 5 минут.

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-4

Нут нужно предварительно замочить в воде на ночь, потому что он готовится очень долго. Добавим соду, чтобы он быстрее сварился. В кипящую подсоленную воду отправляем нут. Достаточно будет 10 минут.

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-7

Два клубня картофеля предварительно нужно отварить в мундире. Его нужно почистить и нарезать кубиками. К нему отправляем консервированный тунец. Все перемешиваем.

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-10

Нут к этому времени должен быть готов. Сливаем воду и даем ему остыть.

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-13

Нарезаем отварные яйца на четыре части и на две части оливки. Отправляем оливки, нут и лук к тунцу и картофелю.

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-16

Делаем заправку. Нарезаем петрушку, соединяем 1 чайную ложку горчицы, 1 чайную ложку виноградного уксуса, 5 столовых ложек оливкового масла и щепотку черного перца. Все перемешиваем.

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-19

Добавляем заправку в салат и все перемешиваем. Выкладываем на тарелку и добавляем яйца. Приятного аппетита!

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-22

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт-24

*На правах рекламы.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт
08 ноября 2019 06:47

Готовим фаршированный омлет в тайском стиле. Пошаговый рецепт

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт
07 ноября 2019 07:50

Готовим пасту с копченой семгой, брокколи и луком-пореем. Пошаговый рецепт

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт
01 ноября 2019 07:17

Готовим штрудель с овощами. Пошаговый рецепт