Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: нут, консервированный тунец, красный лук, картофель, яйца, оливки, петрушка, уксус, оливковое масло, горчица, соль и перец.

Нарезаем тоненькими кольцами красный лук. Добавляем 1 столовую ложку виноградного уксуса и маринуем лук 5 минут.

Нут нужно предварительно замочить в воде на ночь, потому что он готовится очень долго. Добавим соду, чтобы он быстрее сварился. В кипящую подсоленную воду отправляем нут. Достаточно будет 10 минут.

Два клубня картофеля предварительно нужно отварить в мундире. Его нужно почистить и нарезать кубиками. К нему отправляем консервированный тунец. Все перемешиваем.

Нут к этому времени должен быть готов. Сливаем воду и даем ему остыть.

Нарезаем отварные яйца на четыре части и на две части оливки. Отправляем оливки, нут и лук к тунцу и картофелю.

Делаем заправку. Нарезаем петрушку, соединяем 1 чайную ложку горчицы, 1 чайную ложку виноградного уксуса, 5 столовых ложек оливкового масла и щепотку черного перца. Все перемешиваем.

Добавляем заправку в салат и все перемешиваем. Выкладываем на тарелку и добавляем яйца. Приятного аппетита!