Прямой эфир

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт

15 ноября 2019 07:09
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Ингредиенты: пекинская капуста, перепелиные яйца, зелень, лайм (или лимон), оливки, помидоры и творожный сыр. А также черствый хлеб, молоко и яйцо, соль.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-1

Первым делом отвариваем 6-7 перепелиных яиц.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-4

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-6

Половину пекинской капусты нарезаем.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-9

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-11

Нарезаем помидоры.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-14

Добавляем в кастрюлю с яйцами 1 ст. л. соли.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-17

Отправляем готовые яйца в холодную воду и очищаем их.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-20

Измельчаем зелень.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-23

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-25

Нарезаем на половинки оливки.

Нарезаем кубиками сыр.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-28

Для заправки: выдавливаем сок лайма, добавляем щепотку соли и перца, также добавляем 3 ст. л. растительного масла.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-31

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-33

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-35

Смешиваем ингредиенты.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-38

Добавляем в салат сыр и нарезанные на половинки перепелиные яйца.

Для приготовления гренок: взбиваем куриное яйцо, добавляем 3 ст. л. молока и соль.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-41

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-43

Хорошо нагреваем сковороду.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-46

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-48

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-50

Обмакиваем нарезанный хлеб в яйцо с молоком и обжариваем немного по 40 секунд с каждой стороны.

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-53

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт-56

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