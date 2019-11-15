Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: пекинская капуста, перепелиные яйца, зелень, лайм (или лимон), оливки, помидоры и творожный сыр. А также черствый хлеб, молоко и яйцо, соль.
Ингредиенты: пекинская капуста, перепелиные яйца, зелень, лайм (или лимон), оливки, помидоры и творожный сыр. А также черствый хлеб, молоко и яйцо, соль.
Первым делом отвариваем 6-7 перепелиных яиц.
Половину пекинской капусты нарезаем.
Нарезаем помидоры.
Добавляем в кастрюлю с яйцами 1 ст. л. соли.
Отправляем готовые яйца в холодную воду и очищаем их.
Измельчаем зелень.
Нарезаем на половинки оливки.
Нарезаем кубиками сыр.
Для заправки: выдавливаем сок лайма, добавляем щепотку соли и перца, также добавляем 3 ст. л. растительного масла.
Смешиваем ингредиенты.
Добавляем в салат сыр и нарезанные на половинки перепелиные яйца.
Для приготовления гренок: взбиваем куриное яйцо, добавляем 3 ст. л. молока и соль.
Хорошо нагреваем сковороду.
Обмакиваем нарезанный хлеб в яйцо с молоком и обжариваем немного по 40 секунд с каждой стороны.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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