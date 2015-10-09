Шесть матчей белорусской хоккейной Экстралиги прошли 8 октября

Новости Беларуси. Совпадение матча «Динамо» в КХЛ с игровым днем хоккейной Экстралиги явно не играло на руку последней. Тем не менее, шесть поединков внутреннего белорусского чемпионата также нашли этим вечером своего зрителя.

Больше всего повезло солигорчанам. Представляющий их город «Шахтер» учинил погром гостям из Молодечно – 8:2. Игроки «Динамо-Шинника» добились чуть менее уверенной виктории над «Могилевом» – 6:3. А самый непредсказуемый матч вечера выдали «Гомель» и «Металлург». В жарком третьем периоде «рыси» дважды оказывались в роли догоняющих, но оба раза восстанавливали паритет. Причем во втором случае это произошло всего за пять секунд до сирены. В овертайме судьба вознаградила гомельчан за волю к победе – решающая шайба на счету Брахманиса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Химик-СКА» в похожем стиле обыграл «Витебск». Правда, здесь все решил даже не овертайм, а серия буллитов. Остальные результаты четверга – на ваших экранах.