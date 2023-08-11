Сезонная запеканка из кабачка. Полезное блюдо на завтрак от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы с вами приготовим сезонную запеканку из кабачка. Нам понадобится кабачок, семечки, зелень, чили, репчатый лук, кукуруза, мука, яйца и немного растительного масла. Натираем кабачок на крупную терку. Нарежем репчатый лук, чили и зелень. Немного перца чили, зеленого лука, листиков свежего тимьяна.

Самые ароматные ингредиенты отправляем к уже натертому кабачку. Кукуруза, соль и перец. Вбиваем сюда два яйца. Немного растительного масла сюда же. Немного муки. Тщательно все перемешиваем. Смажем керамическую форму небольшим количеством сливочного масла. Перекладываем кабачковое тесто в форму, распределяем по форме. Присыпаем семечками подсолнечника. Отправляем в предварительно разогретую духовку.

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая». Особенный природный продукт. Сила предков в каждой капле.