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Сезонная запеканка из кабачка. Полезное блюдо на завтрак от кулинара

11 августа 2023 10:42
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим сезонную запеканку из кабачка. Нам понадобится кабачок, семечки, зелень, чили, репчатый лук, кукуруза, мука, яйца и немного растительного масла. Натираем кабачок на крупную терку. Нарежем репчатый лук, чили и зелень. Немного перца чили, зеленого лука, листиков свежего тимьяна.

Сезонная запеканка из кабачка. Полезное блюдо на завтрак от кулинара-1

Самые ароматные ингредиенты отправляем к уже натертому кабачку. Кукуруза, соль и перец. Вбиваем сюда два яйца. Немного растительного масла сюда же. Немного муки. Тщательно все перемешиваем. Смажем керамическую форму небольшим количеством сливочного масла. Перекладываем кабачковое тесто в форму, распределяем по форме. Присыпаем семечками подсолнечника. Отправляем в предварительно разогретую духовку. 

Сезонная запеканка из кабачка. Полезное блюдо на завтрак от кулинара-4

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая». Особенный природный продукт. Сила предков в каждой капле.

Сезонная запеканка из кабачка. Полезное блюдо на завтрак от кулинара-7

Запеканка готовится в течение 30 минут. Это прекрасное и быстрое решение для вашего завтрака.

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