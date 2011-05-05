Салат «Ле паште» с шампиньонами

Нарезаем соломкой болгарский перец, салат Айсберг. Также нарезаем шампиньоны и помидоры. Смешиваем эти ингредиенты в салатнице.
Далее натрем сыр на крупной терке и фигурно вырежем одну часть паштета.
Займемся приготовлением соуса: в чашу блендера выливаем оливковое масло. Заправляем свежемолотым перцем, добавляем каперсы, соль, розмарин и чеснок. Выдавливаем туда же сок лимона и добавляем вторую часть гусиного паштета. Все это перемешиваем в блендере.
Перекладываем сыр в салатницу, добавляем заправку и перемешиваем.
Сервировка: выкладываем салат на порционную тарелку, рядом – кусочек паштета и ломтик лимона. На последок посыпаем блюдо листьями рукколы.