Салат «Ле паште» с шампиньонами

Ингредиенты: паштет из гусиной печени - 400 гр, сыр пармезан - 150 гр, салат Айсберг - 1 кочан, болгарский перец - 1 шт, руккола, лимон - 0,5 шт, чеснок - 5 зубчика, оливковое масло - 100 мл, специи, каперсы - 50 гр, свежие шампиньоны - 300 гр, томаты чери - 250 гр.

Нарезаем соломкой болгарский перец, салат Айсберг. Также нарезаем шампиньоны и помидоры. Смешиваем эти ингредиенты в салатнице.

Далее натрем сыр на крупной терке и фигурно вырежем одну часть паштета.

Займемся приготовлением соуса: в чашу блендера выливаем оливковое масло. Заправляем свежемолотым перцем, добавляем каперсы, соль, розмарин и чеснок. Выдавливаем туда же сок лимона и добавляем вторую часть гусиного паштета. Все это перемешиваем в блендере.

Перекладываем сыр в салатницу, добавляем заправку и перемешиваем.

Сервировка: выкладываем салат на порционную тарелку, рядом – кусочек паштета и ломтик лимона. На последок посыпаем блюдо листьями рукколы.