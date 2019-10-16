Прямой эфир

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью

16 октября 2019 09:43
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Ингредиенты для пудинга: рис отварной, 4 яйца, сливочное масло, жирные сливки, бекон, соль, перец, куркума.

Ингредиенты для украшения: помидоры черри, сыр моцарелла, руккола, майонез или сметана.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-1

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-3

Рис выкладываем в форму. Разбиваем сюда 1 яйцо.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-6

Добавляем 50 мл. сливок 30% жирности к рису.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-9

Солим и перчим, добавляем 1 ч. л. куркумы.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-12

Тщательно перемешиваем рис.

Разогреваем предварительно духовку на 190 гр.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-15

Разогретые формочки для пудинга смазываем сливочным маслом и выкладываем на противень с пергаментной бумагой.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-18

Выкладываем рисовую массу в формочки.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-21

Запекаем пудинги в духовке 20 минут.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-24

Займемся украшением. Серединки помидоров вырезаем и формируем «шляпки мухоморов».

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-27

Сыр моцарелла используем в виде «ножки гриба».

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-30

Выкладываем листья рукколы на тарелку.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-33

Вокруг расставляем наши «мухоморчики». Делаем белые пятнышки на «шляпках» из майонеза с помощью шприца.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-36

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-38

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-40

Нарезаем тонко бекон.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-43

В сковороду отправляем немного оливкового, 2 ч. л. сливочного масла и 1 ст. л. сахара.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-46

Обжариваем бекон по полминуты с каждой стороны.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-49

Выкладываем готовый пудинг в тарелку с рукколой.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-52

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-54

Бекон распределяем по краям сковородки, а в середину разбиваем три яйца. Солим.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-57

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-59

Выкладываем бекон на рисовый пудинг. А сверху – жареное яйцо.

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-62

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью-65

*На правах рекламы.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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