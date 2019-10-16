Рисовый пудинг с жареным яйцом и беконом. Сытный завтрак – полезно осенью

Ингредиенты для пудинга: рис отварной, 4 яйца, сливочное масло, жирные сливки, бекон, соль, перец, куркума.
Ингредиенты для украшения: помидоры черри, сыр моцарелла, руккола, майонез или сметана.
Ингредиенты для пудинга: рис отварной, 4 яйца, сливочное масло, жирные сливки, бекон, соль, перец, куркума.
Ингредиенты для украшения: помидоры черри, сыр моцарелла, руккола, майонез или сметана.
Рис выкладываем в форму. Разбиваем сюда 1 яйцо.
Добавляем 50 мл. сливок 30% жирности к рису.
Солим и перчим, добавляем 1 ч. л. куркумы.
Тщательно перемешиваем рис.
Разогреваем предварительно духовку на 190 гр.
Разогретые формочки для пудинга смазываем сливочным маслом и выкладываем на противень с пергаментной бумагой.
Выкладываем рисовую массу в формочки.
Запекаем пудинги в духовке 20 минут.
Займемся украшением. Серединки помидоров вырезаем и формируем «шляпки мухоморов».
Сыр моцарелла используем в виде «ножки гриба».
Выкладываем листья рукколы на тарелку.
Вокруг расставляем наши «мухоморчики». Делаем белые пятнышки на «шляпках» из майонеза с помощью шприца.
Нарезаем тонко бекон.
В сковороду отправляем немного оливкового, 2 ч. л. сливочного масла и 1 ст. л. сахара.
Обжариваем бекон по полминуты с каждой стороны.
Выкладываем готовый пудинг в тарелку с рукколой.
Бекон распределяем по краям сковородки, а в середину разбиваем три яйца. Солим.
Выкладываем бекон на рисовый пудинг. А сверху – жареное яйцо.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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