Рататуй – традиционное провинциальное блюдо французской кухни

Ингредиенты: баклажан, кабачок, свежие томаты, свежий болгарский перец, репчатый лук, чеснок, острый перец, прованские травы.

Нарезать овощи кубиками, желательно, одинакового размера.

Надрезать томаты крест-накрест, опустить в кипящую воду. Спустя несколько минут достать и погрузить в холодную. Затем очистить от кожуры. Удалить сердцевину с семенами.

Очистить от семян болгарский перец, избавить от лишних деталей лук и чеснок.

Лук нарезать крупными кубиками. Мелко порубить чеснок и петрушку с укропом. Смешать чеснок с зеленью.

Крупно нарезать цукини, баклажан, болгарский перец и подготовленные томаты.

Затем обжарить все, но по очереди. Сначала на сковородку отправляется лук и половина нарезанной зелени с чесноком.

Затем, когда лук подрумянится, добавить перец. Далее следуют кусочки цукини и баклажана.

Постоянно перемешивать овощи в процессе жарки. Но аккуратно – чтобы рататуй не превратился в кашу.

Когда овощи практически готовы, добавить оставшуюся зелень с чесноком, прованские травы и немного соли.



Закрыть блюдо и подождать 15-20 минут.

Пока овощи тушатся, можно приготовить украшения для оригинальной подачи рататуя.

Тонкими ломтиками нарезать острый перец и лук-порей.

Чтобы придать воздушность рататую, украсить луком-пореем, колечками острого перца и прованскими травами.

Из оставшихся шкурок от помидоров можно приготовить оригинальные чипсы. Для этого их надо обжарить в оливковом масле. Ими можно украсить готовое блюдо.

Французский рататуй можно подавать в качестве основного блюда или как гарнир.

Это блюдо едят и горячим, и холодным. В зависимости от времени года и настроения. Существует даже суповой вариант рататуя и версия, подходящая для начинки блинов.

Готовое блюдо можно посыпать тертым пармезаном, добавить немного песто или другого соуса. Главное – не перебить потрясающий аромат прованских трав и вкус свежих летних овощей.