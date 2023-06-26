Прямой эфир

Превосходный вариант для позднего завтрака и обеда. Готовим запечённые перцы с курицей

26 июня 2023 09:21
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим запеченные корзинки из перца с фаршем и яйцом. Нам понадобится болгарский перец, спаржа, яйцо, куриное филе, пармезан и соль.

Превосходный вариант для позднего завтрака и обеда. Готовим запечённые перцы с курицей-1

Первым делом разрежем болгарский перец пополам, очистим его от семян. Хвостик оставим для красоты, а внутреннюю часть вырежем ножом. Перец перекладываем в форму и приступаем к куриному филе. Нарезаем его мелким кубиком. Перекладываем рубленое филе в миску. Обязательно моем доску после сырой курицы. Нарезаем спаржу, отправляем ее к курице. Сюда же натираем пармезан.

Превосходный вариант для позднего завтрака и обеда. Готовим запечённые перцы с курицей-4

В этом рецепте я использую яйца Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» без ГМО и антибиотиков.

Превосходный вариант для позднего завтрака и обеда. Готовим запечённые перцы с курицей-7

Немного морской соли, все перемешиваем. Выкладываем начинку в перец. Отправляем в духовку.

Превосходный вариант для позднего завтрака и обеда. Готовим запечённые перцы с курицей-10

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.

Превосходный вариант для позднего завтрака и обеда. Готовим запечённые перцы с курицей-13

Наш завтрак готов, приятного аппетита. Это превосходный вариант для позднего завтрака и обеда.

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