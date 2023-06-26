Превосходный вариант для позднего завтрака и обеда. Готовим запечённые перцы с курицей

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим запеченные корзинки из перца с фаршем и яйцом. Нам понадобится болгарский перец, спаржа, яйцо, куриное филе, пармезан и соль.

Первым делом разрежем болгарский перец пополам, очистим его от семян. Хвостик оставим для красоты, а внутреннюю часть вырежем ножом. Перец перекладываем в форму и приступаем к куриному филе. Нарезаем его мелким кубиком. Перекладываем рубленое филе в миску. Обязательно моем доску после сырой курицы. Нарезаем спаржу, отправляем ее к курице. Сюда же натираем пармезан.

В этом рецепте я использую яйца Ивенецкой птицефабрики. Яйцо «Вясковае» без ГМО и антибиотиков.

Немного морской соли, все перемешиваем. Выкладываем начинку в перец. Отправляем в духовку.

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины. Лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.