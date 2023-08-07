Прекрасная идея блюда в сезон кабачков. Рецепт свежего салата с азиатскими нотками

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы с вами приготовим свежий салат с азиатскими нотками. Нам понадобится свежий кабачок, сельдерей, авокадо, огурец, томат, зелень, кунжутный соус, растительное масло, соль и перец. Нарезать сегодня мы будем тоненькой полоской. Перекладываем все в миску.

Теперь также нарезаем огурец. Огурец отправляем кабачку. Теперь сельдерей. Сельдерей нарезаем точно так же, как огурец и кабачок, отправляем его в миску. Также нарежем немного томата. Томат отправляем тоже к овощам.

Половинку авокадо освобождаем от кожуры и косточки. Авокадо также режем длинной полоской. Мелко порубим кинзу и петрушку. И добавляем оставшиеся продукты к овощам.

Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.