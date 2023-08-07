Прекрасная идея блюда в сезон кабачков. Рецепт свежего салата с азиатскими нотками
Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы с вами приготовим свежий салат с азиатскими нотками. Нам понадобится свежий кабачок, сельдерей, авокадо, огурец, томат, зелень, кунжутный соус, растительное масло, соль и перец. Нарезать сегодня мы будем тоненькой полоской. Перекладываем все в миску.
Теперь также нарезаем огурец. Огурец отправляем кабачку. Теперь сельдерей. Сельдерей нарезаем точно так же, как огурец и кабачок, отправляем его в миску. Также нарежем немного томата. Томат отправляем тоже к овощам.
Половинку авокадо освобождаем от кожуры и косточки. Авокадо также режем длинной полоской. Мелко порубим кинзу и петрушку. И добавляем оставшиеся продукты к овощам.
Начать свой день лучше всего со стакана воды с лимоном. Я предпочитаю минеральную воду «Вечелье» из артезианской скважины. Кристальная чистота вкуса, наполненная красотой и здоровьем.
Немного соли. Черный молотый перец. Теперь добавляем кунжутный соус. Вы найдете его в любом супермаркете. Добавим немного растительного масла. А если у вас есть немного кунжутного, салат будет еще ароматнее. Перемешиваем салат. Сервируем. Наш завтра готов. Прекрасная идея салата в сезон кабачков.
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