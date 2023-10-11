Полезный завтрак – готовим яичницу с протёртыми томатами и беконом

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас яичница с протертыми томатами и беконом. Будем использовать яйца, помидоры черри, грудинка копчено-вареная, петрушка и соус.

Нашу грудинку мы нарезаем толщиной миллиметра 4, потому что мы будем обжаривать, она потеряет в объеме. И сейчас мы приступаем к обжарке бекона. Укладываем нарезанный бекон на разогретую сковороду и подсушиваем. Достаточно румяно. Важно не пересушить бекон. Для этого мы его нарезали не слишком тонко, чтобы при обжарке он не превратился в чипсы. Можно приготовить и просто яичницу с овощами, но так как у нас завтрак должен быть достаточно сытным, мы используем бекон. Если у вас не оказалось дома бекона, можно использовать салями, вареную колбасу, сосиски. Любое мясо будет уместно.

Сейчас пересыпаем к приготовлению соуса. Для этого нам понадобится томат черри. Мы их не будем разрезать, оставляем целыми, чтобы в нашем виде была текстура, отправляем их на сковороду. А также нам понадобится томатный соус. На мой взгляд, отлично подойдет томатный соус с торговой марки «ВкуSноВ». Отличный состав свежемолотых специй и зелени. Обязательно попробуйте. Соусы «ВкуSноВ» распакованы в стеклобанки. Секло позволяет сохранить органолептику продукта на протяжении всего срока годности. И сейчас добавляем одну столовую ложку томатного соуса к нашим томатам. Для овощного соуса мы можем использовать не только черри, можно использовать любой сезонный овощ, это может быть также баклажан, это может быть цукини, это может быть тыква, это может быть грибы, перец. Бекон котов. Снимаем его на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.