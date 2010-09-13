Плов с орехами

Ингредиенты: рис 1 кг, кешью 70 гр, фундук 70 гр, арахис 70 гр, миндаль 70 гр, морковь 1 шт., лук репчатый 2 шт. Соль и перец, специи для плова по вкусу.

Ингредиенты: рис 1 кг, кешью 70 гр, фундук 70 гр, арахис 70 гр, миндаль 70 гр, морковь 1 шт., лук репчатый 2 шт. Соль и перец, специи для плова по вкусу.

Отвариваем рис, нарезаем лук и морковь, орехи перемалываем через мясорубку. Обжариваем морковь и лук. Прямо в сковородку с луком и морковью перекладываем отваренный до готовности рис. Затем смесь перемолотых орехов. Перемешиваем.