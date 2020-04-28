Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует

Как проготовить запеканку из баклажанов с шампиньонами и помидорами, показали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ингредиенты: шампиньоны – 200 г, репчатый лук, баклажан, перец, 3 помидора, 4 зубчика чеснока, подсолнечное масло для жарки, 3 яйца, молоко – 100 мл, любая зелень (петрушка, кинза, укроп) и соль.

Нарезаем лук и шампиньоны.