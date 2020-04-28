Прямой эфир

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует

28 апреля 2020 11:54
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Как проготовить запеканку из баклажанов с шампиньонами и помидорами, показали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Ингредиенты: шампиньоны – 200 г, репчатый лук, баклажан, перец, 3 помидора, 4 зубчика чеснока, подсолнечное масло для жарки, 3 яйца, молоко – 100 мл, любая зелень (петрушка, кинза, укроп) и соль. 

Нарезаем лук и шампиньоны.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-1

На сковороду добавляем немного растительного масла. Сначала отправляем лук, чтобы он чуть-чуть обжарился, а потом шампиньоны. Не солим, потому что иначе грибы дадут сок. Сильно зажаривать не нужно.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-4

Нарезаем баклажаны кружочками средней ширины. Главное не готовить перезрелые баклажаны, потому что именно в старых ягодах содержится соланин, а это яд для нашего организма.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-7

Запекаем баклажаны на сковородке даже без подсолнечного масла. Баклажаны любят масло, но если их предварительно замочить в соленой воде, то они будут его впитывать меньше. Раньше баклажаны вымачивали в соленой воде, чтобы избавиться от горечи, но сейчас выведено столько гибридов этой ягоды, что необязательно это делать.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-10

Надавливаем на чеснок и мелко его крошим.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-13

Нарезаем перец и помидоры.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-16

Взбиваем три яйца. Добавляем сюда молоко и перемешиваем.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-19

Предварительно разогреваем форму, в которой будем готовить запеканку. Отправляем в горячий противень баклажаны, чуть-чуть соли, потом чеснок, грибы с луком, снова слой баклажанов, чеснок, затем перец, добавляем любую зелень. 

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-22

Красиво выкладываем помидоры. Заливаем нашу запеканку яйцами.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-25

Отправляем в духовку и выпекаем при 180 градусах.

Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует-28

Приятного аппетита!

# Кулинария # Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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