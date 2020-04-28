Не знаете, что приготовить из баклажанов? Этот рецепт запеканки вас порадует
Как проготовить запеканку из баклажанов с шампиньонами и помидорами, показали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Ингредиенты: шампиньоны – 200 г, репчатый лук, баклажан, перец, 3 помидора, 4 зубчика чеснока, подсолнечное масло для жарки, 3 яйца, молоко – 100 мл, любая зелень (петрушка, кинза, укроп) и соль.
Нарезаем лук и шампиньоны.
На сковороду добавляем немного растительного масла. Сначала отправляем лук, чтобы он чуть-чуть обжарился, а потом шампиньоны. Не солим, потому что иначе грибы дадут сок. Сильно зажаривать не нужно.
Нарезаем баклажаны кружочками средней ширины. Главное не готовить перезрелые баклажаны, потому что именно в старых ягодах содержится соланин, а это яд для нашего организма.
Запекаем баклажаны на сковородке даже без подсолнечного масла. Баклажаны любят масло, но если их предварительно замочить в соленой воде, то они будут его впитывать меньше. Раньше баклажаны вымачивали в соленой воде, чтобы избавиться от горечи, но сейчас выведено столько гибридов этой ягоды, что необязательно это делать.
Надавливаем на чеснок и мелко его крошим.
Нарезаем перец и помидоры.
Взбиваем три яйца. Добавляем сюда молоко и перемешиваем.
Предварительно разогреваем форму, в которой будем готовить запеканку. Отправляем в горячий противень баклажаны, чуть-чуть соли, потом чеснок, грибы с луком, снова слой баклажанов, чеснок, затем перец, добавляем любую зелень.
Красиво выкладываем помидоры. Заливаем нашу запеканку яйцами.
Отправляем в духовку и выпекаем при 180 градусах.