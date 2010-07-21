Котлеты из 4 видов рыбы с молодым картофелем

Ингредиенты: судак (филе) 500 гр, семга (филе) 400 гр, морской язык (филе) 400 гр, форель (филе) 400 гр, лук репчатый 2 шт., яйца 2 шт., хлеб белый 100 гр, молоко 100 мл. Соль и перец по вкусу.

Замачиваем в молоке хлеб (снимаем корочку), а также нарезам лук на кусочки, которые удобно будет положить в мясорубку. Далее пропускаем через мясорубку все 4 сорта рыбы, чередуя их с размоченным хлебом и луком, так фарш получится однородный.

Далее добавляем в фарш 2 яйца, соли и перца по вкусу. Перемешиваем и формируем котлеты. Котлеты выкладываем на сковородку с маслом и отправляем на огонь.

Нарезаем чеснок и зелень для молодого картофеля. Когда котлеты готовы, выкладываем на тарелку отваренный молодой картофель и рыбные котлеты. Конечно, посыпаем картофель чесночком и зеленью.