Клубника – самый вкусный, ароматный и красивый афродизиак

Клубника – удивительная ягода. Правда, поначалу ее ценили больше как декоративные цветы, плоды которых не употребляли в пищу.

В XIV веке король Карл V приказал посадить в королевском саду Лувра 1200 кустов клубники. А в середине XVI века клубника стала излюбленным угощением практически в каждом доме. Теперь полкило клубники в день – обязательная строка даже в меню астронавтов.

Если обычная клубника уже приелась, то можно попробовать уникальный рецепт испанского королевского двора. Добавьте в ягоды пару чайных ложечек уксуса, сахар по вкусу и распылите сверху щепотку черного перца.

Сексологи готовы поставить памятник клубнике. Это самый вкусный, красивый и ароматный афродизиак. Клубника в вечернем десерте – это красноречивое приглашение к любви. Когда-то клубнику ополаскивали белым вином, считалось, что оно не разрушает вкус и аромат ягод, как это делает обычная вода. Другое правило успешного использования ягод: они должны быть свежими и не успевшими побывать в холодильнике.

Что же касается клубники в сочетании с другими продуктами, то оно – бесспорно, что касается всех молочных продуктов. Никого не удивляют фруктовые салаты и десерты с клубникой. Однако она прекрасно проявляет все свои качества и в составе несладких блюд. В союзе с морепродуктами или мясом птицы, вы получите изысканное, необычное и ароматное угощение.

Салат из курицы с клубникой и кунжутным семенем:

Рвем листья салата и шпината. Нарезаем отваренное куриное филе большими кусочками. Филе можно использовать как отваренное (более полезное), так и обжаренное (более эстетичное). Кусочки курицы выкладываем на салат, ягоды клубники разрезаем на половинку и тоже вкладываем на салат. Затем смешиваем соус: бальзамик с яблочным уксусом. Добавляем немного молотого перца и заправляем полученной смесью салат. Осталось посыпать блюдо кунжутом.

Клубничный соус (для блюд из курицы, нежных сортов мяса, салатов): измельчаем клубнику, добавляем бальзамик, растительное масло, соль и специи. Соус готов.