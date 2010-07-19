Экзотические фрукты-фламбе с мороженным

Ингредиенты: папайя 1 шт., манго 2 шт., киви 5 шт., половина ананаса, банан 3 шт., мороженое 250 гр, ром кубинский темный 50 мл, сахар 3 ч. ложки, масло сливочное 20 гр. Украсить дольками тамарило, карамболы и листиком ананаса.

Нарезаем все фрукты крупными кубиками, чтобы было удобно брать ложкой. Далее фрукты фламбируем, но для начала очень быстро их обжариваем. Растапливаем сахар в сливочном масле. Затем добавляем кусочки фруктов. Перемешиваем. Чуть-чуть обжариваем, вливаем ром – и поджигаем.

На тарелку выкладываем заранее очищенное кольцо папайи: оно исполнит роль креманки для мороженного. Для начала кладем кусочки тамарило, теперь вкладываем фламбированные тропические фрукты. Заливаем поливаем фрукты сладким сиропом из сотейника. Теперь в ход идут предварительно замаринованные в роме лист ананаса и кусочек карамболы.